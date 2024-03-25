السجن المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالإتجار فى الحشيش بالحوامدية

كتب سليم على - كريم صبحى

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عاطل، بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكي ، وأحمد مختار محمد ، وأمانة سر شنوده فوزي.

وكشف أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 3325، أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاح ناري خرطوش بدون ترخيص، كما أحرز زخائر طلقات دون ترخيص، بالإضافة إلى حيازته سلاحين أبيضين كتر، ومسطرة حديد بالمخالفة لأحكام القانون.