السجن المشدد 15 سنة لعاملة وعاطل لسرقتهما مهندس بالإكراه في أكتوبر

كتب سليم على

قضت محكمة جنايات قسم أول أكتوبر، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، بالسجن المشدد 15 سنة، لعاملة وعاطل، لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية عن طريق الإكراه من مهندس في منطقة أكتوبر بالجيزة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7307 لسنة 2022 جنايات أول أكتوبر، أن "سارة .م" ، 25 سنة، عاملة في نادى إجتماعى، و"حازم .م" 29 سنة، حاصل على دبلوم سياحة وفنادق، سرقا في يوم 23 يوليو 2022 الماضى وأخر مجهول، مبالغ مالية ملك المجنى عليه "مهندس"، كرها عنه، بأن استقبل المتهمة الأولى بمسكنه، وما أن وصلت حتى فوجئ بحضور المتهم الثانى وأخر مجهول شقته ، وقيدا قدماه ويداه وكمما فمه مستغلين غلبتهم العددية وشلا حركته وسرقا أمواله ومتعلقاته الشخصية وفرا هاربين.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون أكرها المجنى عليه على الإمضاء والبصم على 5 شيكات بنكية و15 ورقة على بياض، حيث استل أحدهم سكين طعام لتهديده إذا لم ينفذ مطالبهم بالتوقيع على الشيكات والورق، مما بث في نفسه الرعب وتمكنوا من الحصول على توقيعه وبصمته على تلك المستندات، كما تعدوا على المجنى عليه والتقطوا صورا له في أوضاع مخله للتنكيل به.

وقال المجنى عليه أمام المحكمة، إن المتهمة حضرت إلى مسكنه لكونها تعانى من بعض المشكلات الحياتية، وحال دخولها لمنزلى تركت خلفها باب العقار مفتوح، وما أن وصلت وجلست معها فوجئت بحضور المتهم الثانى وأخر مجهول، وقاما بالتعدى علي بالضرب دون إحداث إصابات، ووثقا قدامى ويداي وأطعمونى قرصين دوائيين سببا له الدوار، ووضعوا قطعة قماش في فمى، واستولوا على 26 ألف جنيه، وبطاقات ائتمانية وحصلوا على الأرقام السرية لسحب مبالغ مالية، وبعدها عادوا إليه مرة أخرى واستل أحدهم سكين لتهديده وطلب توقيعه على شيكات وورق ابيض وتعدوا عليه وفرا هاربين.