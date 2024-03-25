اليوم السابع
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السجن المؤبد لعاطلين شرعا فى قتل حلاق بسبب مشادة كلامية بالجيزة

الإثنين، 25 مارس 2024 02:20 م
السجن المؤبد لعاطلين شرعا فى قتل حلاق بسبب مشادة كلامية بالجيزة محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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عاقبت الدائرة 23 جنايات الجيزة ، عاطلين، بالسجن المؤبد 25 سنة، لاتهامهما بالشروع في قتل حلاق بسبب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثراها المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بأسلحة بيضاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي عبد الشافي.

كشف أمر الإحالة في القضية التي تحمل رقم 297 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن المتهمان "أحمد . م" 44 سنة، عاطل، و"إبراهيم . م" 19 سنة، عاطل، شرعا في قتل محمد مصطفى،19 سنة، حلاق ، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ابيضين، وما أن ظفر به المتهم الثانى  حتى كال له بطعنة بظهره، قادا من ذلك إزهاق روحه الا انه خاب اثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.

وقال محمد مصطفى،19 سنة، حلاق، المجنى عليه أمام هيئة المحكمة، أنه على إثر مشادة كلامية ثارت فيما بينه وبين المتهم الأول قام الأخير بإشهار سلاح ابيض في مواجهته والتعدى عليه بالأيدي وشل مقاومته وسدد له طعنه بظهره وفرا هاربين.

 







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