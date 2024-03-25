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الخير على كل لون.. شباب القليوبية يوزعون عصائر ووجبات للصائمين بالطريق.. فيديو

الإثنين، 25 مارس 2024 10:27 م
الخير على كل لون.. شباب القليوبية يوزعون عصائر ووجبات للصائمين بالطريق.. فيديو شباب القليوبية يوزعون عصائر ووجبات للصائمين علي الطرق
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة من الشباب الذين حرصوا على المساهمة فىإفطار الصائمين من المسافرين على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بنطاق مدينة بنها، حيث قام هؤلاء الشباب بتوزيع العصائر على السائقين والمسافرين من الركاب من أبناء المحافظات الأخرى والتى يجبرهم عملهم على الإفطار خارج منزلهم.

وفى نفس التوقيت قام أيضا أحد الشباب بتوزيع وجبات خفيفة مكونة من زجاجة مياه وعدد من التمرات وأيضا "باتية"، على الركاب من الصائمين على الطريق، تأكيدا منهم على أن الخير بكافة أشكاله فى مصر وراسخ فى أهلها، وأن شهر رمضان الكريم هو شهر الإحسان والخيرات والنفحات.

وفى وقت سابق أيضا حرص مجموعة من الشباب على المساهمة فى إفطار الصائمين من ركاب القطارات بمحطة قطار بنها، من خلال توزيع وجبات اللحوم والكفتة على المسافرين للمحافظات الأخرى.

 

 

شباب القليوبية يوزعون عصائر ووجبات للصائمين علي الطرق (1)
شباب القليوبية يوزعون عصائر ووجبات للصائمين علي الطرق (1)

 

شباب القليوبية يوزعون عصائر ووجبات للصائمين علي الطرق (2)
شباب القليوبية يوزعون عصائر ووجبات للصائمين علي الطرق (2)

 

شباب القليوبية يوزعون عصائر ووجبات للصائمين علي الطرق (3)
شباب القليوبية يوزعون عصائر ووجبات للصائمين علي الطرق (3)

 







اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

إفطار الصائمين

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طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

مدينة بنها




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