اليوم السابع
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الإثنين، 25 مارس 2024 08:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الأمريكية: لم نستخدم الفيتو ضد قرار مجلس الأمن لأنه يتماشى مع موقفنا

الإثنين، 25 مارس 2024 08:36 م
الخارجية الأمريكية: لم نستخدم الفيتو ضد قرار مجلس الأمن لأنه يتماشى مع موقفنا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن واشنطن لم تستخدم الفيتو ضد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، لأن القرار يتماشى مع موقفنا .


وأضاف المتحدث - في مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين إن قرار مجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بوقف الحرب في غزة غير ملزم ، وتنفيذه ربما سيتم عبر المفاوضات .. مشيرا إلى أن "هذا القرار لا يحمل أي أهمية عملية بالنسبة لنا وسنفعل دائما ما هو في صالح أمننا " .


كما أكد ميلر أن اجتياح رفح سيجعل إسرائيل أقل أمنا ، موضحا أن واشنطن ستقدم النصح لإسرائيل حول كيفية هزيمة حماس دون شن هجوم واسع على رفح ، لافتا إلى أن إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلى إلى واشنطن أمر مؤسف.


كما ذكر أن قرار الكونجرس بحظر التعامل مع الأونروا لن يمنعنا من مساعدة الفلسطينيين ونضع خططا لذلك ، وقال " نريد وقفا مستداما لإطلاق النار في قطاع غزة مرتبطا بإطلاق سراح الأسرى".


وأكد المتحدث أنه على إسرائيل إجراء تحقيق في أي مخالفات أو انتهاكات يقوم بها الجنود في قطاع غزة .


وكان مجلس الأمن قد تبنى في وقت سابق اليوم مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة ، حيث صوتت 14 دولة لصالح مشروع القرار، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

 







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غزة

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مجلس الأمن الدولي




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