الحرارة أعلى من معدلاتها 7 درجات.. الأرصاد تكشف مفاجأة بالطقس خلال ساعات.. فيديو

كتب محمود راغب

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك ودرجات الحرارة المتوقعة خلال هذا الأسبوع.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المتوقع غدا ارتفاعات فى درجات الحرارة فى أغلب أنحاء الجمهورية حيث تتأثر البلاد بمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة يكون يومى الأربعاء والخميس حيث تصل العظمى بالقاهرة 30 و 31 درجة لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بقيم تصل 7 درجات .

وطمأنت المواطنين قائلة :نسب الرطوبة منخفضة والكتل الهوائية صحراوية وهذا الارتفاع لن يكون محسوس بشكل كبير .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء ، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.