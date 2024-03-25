اليوم السابع
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الجمعة.. قافلتان دعويتان مشتركتان بين وزارة الأوقاف والأزهر للجيزة والمنيا

الإثنين، 25 مارس 2024 01:38 م
الجمعة.. قافلتان دعويتان مشتركتان بين وزارة الأوقاف والأزهر للجيزة والمنيا وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

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في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظتي (الجيزة- المنيا)، يوم الجمعة القادمة: (19 رمضان 1445هـ)، الموافق (29/3/2024م)، وتضم كل قافلة (عشرة  علماء) : خمسة من علماء وزارة الأوقاف، وخمسة من علماء الأزهر الشريف، ليتحدثوا حول موضوع: (فضائل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها) ، وذلك على النحو التالي:

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وزارة الاوقاف

وزاره الاوقاف

قافلة دعوية

محافظة الجيزة




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