التموين تعلن عن مناقصة لتوريد زيت الطعام لطرحة بمعارض أهلا رمضان والمجمعات

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين عن ممارسة رقم 12 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد) وتقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم من 15 مايو إلى 15 يونيو 2024 وان جلسة فض المظاريف والبت يوم 1 أبريل 2024 حيث يتم طرح زيت الطعام بمعارض اهلا رمضان وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية .



وتطرح الشركات في معرض " اهلا رمضان " في حي إمبابة، عبوة زيت طعام زنة 1 لتر بـ58 جنيهًا، وذلك ضمن حهود ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، وجاءت أسعار عبوات زيت الخليط التي تطرحها الشركة على النحو الآتي: عبوة زيت زنة 600 جم بـ42.5 جنيه، وعبوة زيت زنة 700 جم 52.5 جنيه، وعبوة زيت زنة 1 لتر بـ58 جنيهًا، وعبوة زيت زنة 1 لتر "شركة أخرى" بـ62.2 جنيه، وعبوة زيت زنة 2 لتر بـ155 جنيهًا.

