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التموين تعلن عن مناقصة لتوريد زيت الطعام لطرحة بمعارض أهلا رمضان والمجمعات

الإثنين، 25 مارس 2024 04:44 م
التموين تعلن عن مناقصة لتوريد زيت الطعام لطرحة بمعارض أهلا رمضان والمجمعات زيت الطعام - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين عن ممارسة رقم 12 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد) وتقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم من 15 مايو إلى 15 يونيو 2024 وان جلسة فض المظاريف والبت يوم 1 أبريل 2024 حيث يتم طرح زيت الطعام  بمعارض اهلا رمضان وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية .


وتطرح الشركات في معرض " اهلا رمضان " في حي إمبابة، عبوة زيت طعام زنة 1 لتر بـ58 جنيهًا، وذلك ضمن حهود ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، وجاءت أسعار عبوات زيت الخليط التي تطرحها الشركة على النحو الآتي: عبوة زيت زنة 600 جم بـ42.5 جنيه، وعبوة زيت زنة 700 جم 52.5 جنيه، وعبوة زيت زنة 1 لتر بـ58 جنيهًا، وعبوة زيت زنة 1 لتر "شركة أخرى" بـ62.2 جنيه، وعبوة زيت زنة 2 لتر بـ155 جنيهًا.
 







وزارة التموين

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سعر زيت الطعام

استيراد زيت الطعام

سعر زيت الطعام بمعارض اهلا رمضان



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