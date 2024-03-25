التحالف الوطنى بالفيوم يطلق مبادرة 100 ألف كرتونة خير للأسر الأكثر احتياجا

الفيوم - رباب الجالى

أطلقت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالفيوم، مبادرتها الخيرية الكبرى لتوزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في 8 محافظات "الفيوم، الجيزة، القاهرة، القليوبية، الإسماعيلية، الدقهلية، السويس، أسيوط"، وذلك بالتنسيق مع 400 جمعية ومؤسسة أهلية وحكومية وبمشاركة نحو 5 آلاف متطوع.

تأتي هذه المبادرة استكمالاً لجهود الأمانة والمؤسسة في سد الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً، واستمراراً لمبادرات الإطعام خلال شهر رمضان وفي مقدمتها مبادرة مطابخ الخير ومليون وجبة مطهية لأهالينا المستحقين.

يذكر أن التحالف الوطني أمانة محافظة الفيوم ، بالتعاون مع مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، بدأت مع اول شهر رمضان المبارك توزيع مليون وجبة ساخنة علي الأسر المستحقة في 4 محافظات يشارك في توزيعها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي 300 جمعية منتشرة في القري والنجوع لوصول الخدمة الي كل مستحق في القري والاحياء المستهدفة.



مبادرة 100 ألف كرتونة خير للاسر الأكثر احتياجاً (1)



مبادرة 100 ألف كرتونة خير للاسر الأكثر احتياجاً