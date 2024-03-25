البنتاجون: المحادثات المرتقبة غدا بين أوستن وجالانت لا تزال قائمة

قال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر إن المحادثات بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الاسرائيلي يواف جالانت المرتقبة في البنتاجون غدا لا تزال قائمة .
وأضاف المتحدث - في تصريح أوردته قناة "الحرة" الامريكية اليوم الاثنين - أن هناك طرقا عديدة للتعامل مع حركة حماس مع الاخذ في الاعتبار سلامة المدنيين وأتوقع أن تتم مناقشة هذه المسألة في محادثات غد بين أوستن وجالانت .
وأعرب عن الاعتقاد بأن أي عملية برية في رفح خطأ خصوصا من دون خطة موثوقة ووجود عدد كبير من النازحين .
وقال " نحن على الطريق الصحيح لاتمام بناء الرصيف البحري المؤقت وفق الجدول الزمني الذي حددناه سابقا وهو 60 يوما منذ الاعلان عن ذلك .
واضاف : استطيع القول أننا أحرزنا تقدما فيما يتعلق أمن العملية وكيفية تحميل المساعدات ونقلها من الرصيف الى غزة .
وكانت وسائل إعلام عبرية، قد ذكرت أن وزير الدفاع الإسرائيلى يواف جالانت، سوف يتوجه غداً فى زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
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