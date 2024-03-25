البنتاجون: المحادثات المرتقبة غدا بين أوستن وجالانت لا تزال قائمة

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قال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر إن المحادثات بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الاسرائيلي يواف جالانت المرتقبة في البنتاجون غدا لا تزال قائمة .



وأضاف المتحدث - في تصريح أوردته قناة "الحرة" الامريكية اليوم الاثنين - أن هناك طرقا عديدة للتعامل مع حركة حماس مع الاخذ في الاعتبار سلامة المدنيين وأتوقع أن تتم مناقشة هذه المسألة في محادثات غد بين أوستن وجالانت .



وأعرب عن الاعتقاد بأن أي عملية برية في رفح خطأ خصوصا من دون خطة موثوقة ووجود عدد كبير من النازحين .



وقال " نحن على الطريق الصحيح لاتمام بناء الرصيف البحري المؤقت وفق الجدول الزمني الذي حددناه سابقا وهو 60 يوما منذ الاعلان عن ذلك .



واضاف : استطيع القول أننا أحرزنا تقدما فيما يتعلق أمن العملية وكيفية تحميل المساعدات ونقلها من الرصيف الى غزة .



وكانت وسائل إعلام عبرية، قد ذكرت أن وزير الدفاع الإسرائيلى يواف جالانت، سوف يتوجه غداً فى زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة.