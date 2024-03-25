البرنامج القومى للدرن: توفير أدوية جديدة لمدة أقصر وفاعلية أكبر تقضى على السل

كتبت أمل علام

بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عقد البرنامج القومى لمكافحة الدرن بقطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان احتفالية باليوم العالمى لمكافحة الدرن ، حضرها الدكتور مارتن فان دن بوم المستشار الاقليمى للدرن بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة كنزة بنيانى استشارى الدرن بالمكتب الاقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية ، وعدد من مسئولى وزارة الصحة .

من جانبها قالت الدكتورة كنزة بنانى استشارى بالمكتب الاقليمى لشرق المتوسط لمكافحة السل، ان التوصيات الاخيرة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من السل فان ثلث السكان لديهم عدوى من السل، وهؤلاء الأشخاص الذين لم يصابوا بالمرض ولديهم العدوى يمكنهم تلقى العلاج الوقائى ويمكن منع الاصابة بالمرض ، دون ان يتطور الى مرض السل .



وأضافت، ان الاشخاص الاكثر عرضه للاصابة بالسل هم هدفنا لمنع الاصابة بالمرض وهم الذين يعيشون مع الشخص المصاب بالسل والأطفال، ومرضى الايدز من الفئات الأكثر عرضه للإصابة بالمرض والمسجونين وأصحاب المناعة الضعيفة فهم اكثر قابلية للاصابة وعليهم تلقى العلاج الوقائى.



وأوضحت، انه لابد من التأكد أن الشخص غير مصاب بالمرض ثم يتلقى العلاج الوقائى وهناك علاجات وقائية من 1 الى 3 اشهر بدلا من العلاجات القديمة من 6 الى 9 اشهر وهو يسهل على المريض عدم الانقطاع عن تلقى العلاج والوقاية من المرض.

وأشارت إلى ان هناك علاجات جديدة لمرض السل موجودة حاليا هناك علاجات قصيرة الامد لمدة 4 اشهر فقط بدلا من العلاجات التى كانت تستمر لمدة 6 اشهر للقضاء على مرض الدر ن.



وقالت ان السل المقاومة للادوية كانت العلاجات تستغرق من 20 الى 24 شهرا حاليا العلاجات المتوافرة لمدة من 6 اشهر الى 9 اشهر فقط وهذه الادوية موجودة ومتاحة واوصت بها منظمة الصحة العالمية ، مشيرة الى المرضى الذين لديهم السل مقاومة للادوية فان العلاجات الحديثة اصبحت فعالة فى مكافحة المرض عن الادوية التى تستغرق وقتا اطول فى العلاج .



وقالت ان معظم البرامج وفت العلاج واللقاحات فى طور التجارب وهى لقاحات تستهدف وقاية لجميع الفئات ولاشكال السل المعقدة ايضا

يذكر ان الاحتفالية عقدت برئاسة الدكتور وجدى امين مدير عام الادارة العامة للامراض الصدرية بوزارة الصحة.



الدكتور مارتن المستشار الاقليمى للدرن بالصحة العالمية



د عوض تاج الدين مع د وجدى امين