البترول: "تاون جاس" تحقق 4 مليارات جنيه إيرادات خلال 2023

كتبت -مروة الغول

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس" بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام ٢٠٢٣.

وخلال الجمعية استعرض المهندس محمد فتحى رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التى حققتها الشركة خلال عام ٢٠٢٣، حيث أشار إلى تحقيق الشركة اجمالى ايرادات بلغت ما يقرب من ٤ مليار جنيه وصافى ربح تجاوز ١١٢ مليون جنيه وبزيادة نسبتها ٥٧٪؜ عن العام السابق فى سابقة تعد هى الأولى للشركة، وذلك نتيجة زيادة معدلات توصيل الغاز لكافة العملاء بمختلف أنشطتهم الصناعية والتجارية والمنزلية، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى إلى ١٥٣ الف عميل منزلى، و٧٣٥ عميل تجارى و٢٠ مخبز بلدى مدعم، بالإضافة إلى ٣٩ عميل صناعى باجمالى اطوال شبكات تخطت ٩٠٠ كيلو متر فى محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الاسماعيلية، بورسعيد ليصل إجمالى عملاء الشركة إلى ٤.٨ مليون عميل بما يمثل ٣٤% من إجمالى مستخدمى الغاز الطبيعى فى مصر .

وساهمت الشركة أيضاً فى توصيل الغاز إلى ٢١ محطة تموين سيارات ضمن مبادرة استخدام الغاز كوقود للسيارات ليصل اجمالى ما تم توصيله إلى ١٨٧ محطة بمناطق عمل الشركة .



واوضح أن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" كان لها النصيب الأكبر من اهتمام الشركة، حيث تم البدء فى توصيل الغاز إلى ٢١ قرية بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة وتنفيذ ما يقرب من ٦٩٤ كيلو متر من الشبكات الارضية وتشغيل ما يقرب من ١٤ الف عميل بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من ١٨ الف وحدة سكنية بمشروعات الاسكان الاجتماعى .

وكذلك المساهمة فى كافة مشروعات الدولة المختلفة مثل مشروع أسواق تحيا مصر بمنطقة شرق القاهرة، المتحف المصرى الكبير، تطوير منطقة المنتزه وحدائق انطونيادس بالاسكندرية ومدينة الأمصال واللقاحات بمحافظة الاسماعيلية .



واضاف أنه فى ضوء توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة فتح أسواق خارج مصر، بدأت تاون جاس فى مطلع شهر مارس الحالى تنفيذ المشروع التجريبى لتوصيل الغاز الطبيعى بدولة رومانيا وكذلك تأسيس فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية .

كما تم استعراض ما تم من تطوير شامل لمنظومة خدمة العملاء وتقديم الخدمات بنظام الشباك الواحد واستخدام التكنولوجيا الحديثة لانهاء كافة الاجراءات بسهولة ويسر.



بالاضافة إلى الأعمال الغير نمطية التى قامت الشركة بتنفيذها مثل مشروعات تركيب خلايا الطاقة الشمسية وتنفيذ ٧٤ عملية ثقب على الساخن ابرزها تنفيذ ٤٤ عملية لصالح شركة النصر للبترول بالسويس .



كما تم استعراض ما تم من خطوات لتطوير العنصر البشرى بالشركة، حيث حصل ٧٠ مهندس من الكوادر الشابة على دبلومة إدارة المشروعات ضمن خطة تدريب ١٠٠ مهندس وايضا تم اعداد برامج تدريبية أخرى فى مختلف التخصصات لما يقرب من ٤٤% من عمالة الشركة .