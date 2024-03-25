البترول: بتروسيف تحقق إيرادات 670 مليون جنيه بزيادة 30% على العام السابق

كتبت -مروة الغول

اعتمدت الجمعية العامة لشركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف" إحدى شركات قطاع البترول نتائج أعمالها عن عام 2023 بحضور الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، وشهدت الجمعية استعراض المهندس عماد عبدالرازق رئيس الشركة ما حققته من نتائج أعمال خلال العام، حيث حققت إيرادات بلغت 670 مليون جنيه بزيادة نسبتها 30% على العام السابق، محققة فائضاً بلغت قيمته قبل خصم الضرائب 75 مليون جنيه، كما أوضح أنها حققت نمواً فى حجم المشروعات المسندة للشركة خلال العام بلغ حوالى 13% .

كما نجحت بتروسيف فى الحصول على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد EGAC / IAF لتصبح جهة مانحة لشهادات المطابقة للمواصفات القياسية العالمية لأنظمة إدارة الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئةISO 9001 , ISO 14001 & ISO 45001 وذلك تحت اسم "PETROCERT "، والذى يأتي استكمالاً لدورها فى تقديم الدعم الفني اللازم لشركات قطاع البترول في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ومكافحة التلوث البحري والنهري ومعالجة المخلفات بهدف رفع كفاءة منظومة الجودة والسلامة والبيئة المطبقة بتلك الشركات، حيث أصبح ما تمتلكه بتروسيف من قدرات وخبرات فنية يؤهلها لتصبح قادرة على مراجعة وتقييم ومنح شهادات المطابقة لنظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة طبقًا للمواصفات العالمية المعتمدة في تلك المجالات.

وأوضح العرض أن بتروسيف لازالت منذ نشأتها عام 1996 تطور من أدائها وأدواتها ومهتمة بصقل خبراتها وكوادرها وتواكب الجديد فى مجالات عملها من مكافحة التلوث البحرى والنهرى وإعداد وتقديم الاستشارات والمراجعات الخاصة بمنظومة السلامة وإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي، والمراجعات البيئية والرصد البيئي وإعداد السجل البيئي وتقديم الاستشارات البيئية والتأهيل لشهادات الأيزو والتصميمات الهندسية والدراسات الفنية والتوريدات، والمراجعات والتقييم الفني الخاص بمنظومة مكافحة الحرائق، كما أنها تقدم خدمات نقل ومعالجة والتخلص من النفايات الخطرة والمياه المصاحبة للإنتاج وتأمين عمليات الحفر للشركات الأجنبية وتقيم منظومة متكاملة لنظم الإنذار والإطفاء فى شركة النصر للبترول سيتم تعميمه فى المواقع البترولية.

كما نجحت فى تقديم خدماتها في تصميم وتوريد وتركيب أنظمة الحماية من الصواعق للعديد من المنشآت البترولية والصناعية، حيث تمثل تلك الخدمة أهمية كبرى كحائط صد أمام المخاطر الكبرى الناتجة عن الصواعق خلال فترات التقلبات الجوية المختلفة، كما نفذت العديد من خطط الالتزام والإصحاح البيئي في العديد من الشركات مما ساهم في توفيق أوضاعها البيئية وفقًا لأحدث نظم الدراسات والاستشارات البيئية التي تتوافق مع متطلبات قانون البيئة المصرى، كما تقدم خدمات التدريب على أنشطة التعدين مما يعد نقلة نوعية فى مسارها.