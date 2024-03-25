الإسكان يتصدر قائمة القطاعات الأكثر تسجيلا للعاملين بالقطاع العام فى 2023

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة توزيع أعداد العاملين بالقطاع العام والأعمال العام عام 2023، حيث جاء قطاع الاسكان والتعمير فى صدارة القطاعات الأعلى تسجيلا للمشتغلين، بواقع 214.9 ألف عاملاً بنسبة بلغت 32.4%، يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 20.7%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 17.6% من اجمالى العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام .

وتشير بيانات النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام سنة 2023 إلى أن توزيع أعداد العاملين طبقا لأكبر 5 محافظات لعام 2023، جاءت محافظة القاهرة كأعلي عدد عاملين بالقطاع العام، وسجلت حوالي 234 ألف عامل بنسبة 35.2% من إجمالي العاملين يليها محافظة الاسكندرية بحوالي 69 ألف عامل، ثم محافظة الغربية حوالي 33 ألف عامل ثم محافظة الدقهلية بحوالي 26 ألف عامل وأخيرا محافظة القليوبية حوالي 25 ألف عامل .

وإجمالا سجل إجمالى عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام نحو 663.3 ألف عاملاً في عام 2023، مقابل 671 ألف عاملاً فى عام 2022، وذلك بنسبة تراجع بلغت 1.1%، وبلغ عدد العاملين الذكور 580.2 ألف عاملاً عام 2023، مقابل 588 ألف عاملآ عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 1.3%.

وسجلت الوظائف التنفيذية أعلى معدل بنسبة 35.4% من إجمالي عدد العاملين، في حين سجلت الوظائف المكتبية أقل معدل بنسبة 0.9% من اجمالي عدد العاملين .