الأونروا: 171 شخصا من فريقنا قتل فى غزة منذ أكتوبر

كتب عبد الوهاب الجندى

قال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، إن اليوم يصادف الـ171 يوما من الحرب على غزة، ويصادق أيضا مقتل 171 عضوا من فريق اللأونرو، منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف على موقع إكس: "كان آخر من قتل هو "هاني" الذي قُتل في شمال غزة أثناء بحثه عن الطعام، وآمل أن تؤدي دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار إلى تحقيق السلام الذي يستحقه شعبها في غزة والمنطقة."

وفي تصريحات سابقة، قال لازاريني، إن "إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة أنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى شمال قطاع غزة".

وأكد: " الأونروا - وهى شريان الحياة الرئيسى للاجئي فلسطين - محرومة من تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة".