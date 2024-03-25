اليوم السابع
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الإثنين، 25 مارس 2024 11:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأزهر للفتوى يوجه تحية عرفان لإذاعة القرآن الكريم بمناسبة 60 عاما على بدء إرسالها

الإثنين، 25 مارس 2024 11:10 ص
الأزهر للفتوى يوجه تحية عرفان لإذاعة القرآن الكريم بمناسبة 60 عاما على بدء إرسالها إذاعة القرآن الكريم
كتب لؤى على

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قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، إن إذاعة القرآن الكريم المصرية هي الأولى من نوعها بين إذاعات العالم؛ فهي الإذاعة الدينية الأعرق والأقدم، ولم يقتصر دورها على بثّ تسجيلاتِ القرآن الكريم دقيقةِ الأحكام، متميزةِ الأداء؛ بل كان لها دور فعال مؤثر في ترسيخ الثقافة الإسلامية، وتصحيح المفاهيم الدينية.

وذلك بمناسبة مرور 60 عاما على انطلاق إذاعة القرآن الكريم ، بالإضافة إلى إسهامها في إبراز الدور الحضاري والثقافي لمصر في محيطها العربي والإسلامي؛ فكانت أهم ركائز قوة مصر النَّاعمة، وارتبط وجدان المسلمين في مصر والعالم بصوت هذه الإذاعة المباركة العريقة؛ حتى صار ما تقدمه من تلاوات وأصوات وبرامج وفقرات جزءًا من حياتهم في حِلِّهم وترحالهم.

 

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إذاعة القرآن الكريم

60 عاما على انطلاق إذاعة القرآن الكريم

اذاعه القران الكريم

اذاعة القران الكريم




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