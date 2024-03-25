الأرصاد: تحسن كبير فى الأحوال الجوية والعظمى بالقاهرة 22 درجة

كتب ـ محمد عبد المجيد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية أمس، وكانت الأمطار متفاوتة الشدة واختلفت من منطقة لأخرى وتساقطت حبات البرد في بعض المناطق، كما انخفضت قيم الحرارة.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف: «اليوم سيشهد تحسنا كبيرا في الأحوال الجوية وستتلاشى تماما فرص سقوط الأمطار من على المناطق كافة وتبدأ قيم الحرارة تتجه نحو الارتفاع حتى لو كانت أقل من المعدلات الطبيعية».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «اليوم سيشهد زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، وهذا الأمر سيشعر بالدفء والاستقرار في فترة النهار والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 22 درجة نهارا، وسيكون الجو دافئا على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد في فترة الظهيرة».