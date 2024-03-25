الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء يبدأ غدا

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اعتبارا من الثلاثاء 25 مارس إلى الأحد 31 مارس، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة، وشمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة.

يشهد اليوم الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.