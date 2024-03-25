اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 مارس 2024 01:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء يبدأ غدا

الإثنين، 25 مارس 2024 12:08 م
الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء يبدأ غدا درجات الحرارة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اعتبارا من الثلاثاء 25 مارس إلى الأحد 31 مارس، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة، وشمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى  20 درجة.

يشهد اليوم الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.







حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة