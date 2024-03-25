الأردن يسير 3 قوافل مساعدات إلى غزة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي

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سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ثلاث قوافل من المساعدات الغذائية لأهل غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية وبرنامج الغذاء العالمي (WFP).



وأوضح بيان للهيئة اليوم الاثنين أن القوافل تتكون من 73 شاحنة محملة بالطرود الغذائية والطحين، أرسلت خلال اليومين الماضيين من خلال جسر الملك حسين لإيصالها إلى سكان قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.



وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي إنه استمرارا للجهود الأردنية في دعم أهل غزة، تم تجهيز هذه القوافل من المساعدات الغذائية الأساسية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، مضيفًا: "إننا نسعى لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتخفيف من الأوضاع التي يمرون بها".

