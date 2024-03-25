ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 85.67 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بفعل مخاوف من شح الإمدادات العالمية، في حين أدى تقلص عدد منصات التنقيب عن النفط الأمريكية إلى فرض ضغوط تصاعدية على الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا أو 0.3 % لتصل إلى 85.67 دولار للبرميل ،وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 25 سنتًا أو 0.3 % لتصل إلى 80.88 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ونشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية حيث تباينت اتجاهات أسعار النفط في الأسواق الآجلة، حيث حقق خام برنت مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها نحو 0.1% ، وسجل خام غرب تكساس خسائر أسبوعية نسبتها نحو 0.5%.

وأشار التقرير، أن العوامل الرئيسية التي دعمت أسعار النفط الخام تضمنت مؤشرات ارتفاع الطلب على النفط المرتبطة بالنمو الاقتصادي في الصين أكبر مستورد عالمى للنفط، حيث تجاوز الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة التوقعات وكذلك تقييد إمدادات المنتجات النفطية المكررة على خلفية استمرار استهداف المصافى النفط الروسية الذي تسبب في توقف نحو 7% أو 350 ألف برميل يوميا من طاقتها التكريرية.