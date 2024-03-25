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إصابة شخصين إثر انقلاب "موتوسيكل" فى مدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 25 مارس 2024 09:27 ص
إصابة شخصين إثر انقلاب "موتوسيكل" فى مدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصين إثر انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل"، فى مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال الإسعاف إلى المكان، وتبين من خلال الفحـص أنه أثناء سير دراجة نارية "موتوسيكل"، اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


 







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