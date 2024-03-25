اليوم السابع
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إحباط تهريب شحنة أقراص مخدرة بقيمة 15 مليون جنيه.. صور

الإثنين، 25 مارس 2024 06:05 م
إحباط تهريب شحنة أقراص مخدرة بقيمة 15 مليون جنيه.. صور المتهم والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تهريب كمية من عقار الكبتاجون المخدر لخارج البلاد، حيث قدرت قيمته المالية بأكثر من 15 مليون جنيه، وذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء والشباب وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة للحيلولة دون إستغلال التشكيلات العصابية لتلك المنافذ لجلب وتهريب المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عناصر تشكيل عصابى) بممارسة نشاطاً إجرامياً  تخصص فى تصنيع وتهريب المواد المخدرة واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص "الكبتاجون" المخدر عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (5 عناصر "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول")، وبحوزتهم (عدد 212 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون - 30 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لبودرة مخدر الكبتاجون – كمية من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع عقار الكبتاجون – الأدوات المستخدمة فى التصنيع ). 

وتقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بـ 15مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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