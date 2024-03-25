أهل الكرم.. القناوية عزموا القطار على الإفطار.. فيديو وصور

قنا صابر سعيد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من محطة قطار دشنا بقنا، حيث تواجد عدد من الأهالي لتوزيع العصائر والمياه والتمر على ركاب القطار المتجه إلى الوجه البحري.

وتواجد الأهالي من مختلف الأعمار الشباب وكبار السن لتقديم الإفطار للصائمين وهي عادة سنوية بدأت منذ 10 سنوات واستمرت حتى هذا العام ويتواجدون خلال شهر رمضان.

وعبر عدد منهم عن سعادتهم بما يقومون به تطوعا وحرصهم على التواجد في كل عام، لافتين أن الأهالي يشاركون في شراء الوجبات والعصائر.



القناوية عزموا القطار على الفطار



أهل قنا يوزعون المشروبات على الركاب