أسباب إضاءة اللمبة الصفراء بعداد الكهرباء وكيفية التعامل معها.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

إضاءة لمبة باللون الاصفر بالعداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع هو مؤشر لوجود خطأ أو تلاعب بالعداد قد يعرض المشترك للمسألة القانونية و تسمى بلمبة التلاعب ، وفيما يلي اسباب إضاءة لمبة التلاعب و الخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها :



1- يتسبب قيام المشترك بفتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد فى إضاءة لمبة التلاعب باللون الاصفر.

2- محاولة الحصول على تيار من خلال وصلة "كوبرى" على العداد لسرقة التيار من أهم أسباب إضاءة لمبة التلاعب.

3- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

4- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء يتسبب فى ظهور اللون الاصفر.

5- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

6- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.



وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار:

1-الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3- يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه"بالنسبة العداد مسبوق الدفع.