اليوم السابع
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أسباب إضاءة اللمبة الصفراء بعداد الكهرباء وكيفية التعامل معها.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 25 مارس 2024 08:00 ص
أسباب إضاءة اللمبة الصفراء بعداد الكهرباء وكيفية التعامل معها.. اعرف التفاصيل العداد الكهربائي
كتبت رحمة رمضان

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إضاءة لمبة باللون الاصفر بالعداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع هو مؤشر لوجود خطأ أو تلاعب بالعداد قد يعرض المشترك للمسألة القانونية و تسمى بلمبة التلاعب ، وفيما يلي اسباب إضاءة لمبة التلاعب و الخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها :


1- يتسبب قيام المشترك بفتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد فى إضاءة لمبة التلاعب باللون الاصفر.

2- محاولة الحصول على تيار من خلال وصلة "كوبرى" على العداد لسرقة التيار من أهم أسباب إضاءة لمبة التلاعب.

3- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

4- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء يتسبب فى ظهور اللون الاصفر.

5- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

6- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.


وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار:

1-الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.
2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3- يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه"بالنسبة العداد مسبوق الدفع.

 







الكهرباء

عداد الكهرباء

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء




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