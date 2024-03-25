أخبار مصر.. الحكومة تنفى انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن ويتسبب فى نفوقها

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تزعم انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن بالمزارع ويتسبب في نفوقها.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن بالمزارع ويتسبب فى نفوقها

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن بالمزارع ويتسبب في نفوقها، تواصل المجلس مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار فيروس جديد يصيب الدواجن بالمزارع ويتسبب في نفوقها، وأنه لم يتم رصد أي متحورات أو فيروسات منتشرة بين الدواجن بالمزارع.

شكرى ووزيرة خارجية ألمانيا يستعرضان الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وزارة الأوقاف تنشر أعداد مساجد التهجد والاعتكاف بالمحافظات وضوابطها قال الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه في إطار إعداد وزارة الأوقاف لإقامة سنة الاعتكاف في أكثر من خمسة آلاف مسجد نؤكد أن الاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في العشر الأواخر من رمضان، وأن الوزارة حريصة أشد الحرص على إحياء سنته (صلى الله عليه وسلم)، وقد أعدت لاعتكاف هذا العام نحو 5439 مسجدًا على مستوى الجمهورية. جوتيريش: تنفيذ أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية سيؤدى إلى كارثة إنسانية قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إن وكالة الأونروا تساهم في تخفيف المعاناة عن ملايين اللاجئين، وهي السبيل لتوفير الحياة للمدنيين في غزة، مشيرا إلى أنه يدعم حشد المجتمع الدولي لدعم الوكالة.

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء يبدأ غدا