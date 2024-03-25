أحمد حسن يزور اللاعب أحمد رفعت بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.. فيديو

الإسكندرية -أحمد الزغبي

زار أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، اليوم الاثنين، أحمد رفعت لاعب فيوتشر، فى المستشفى المعالجة له بمحافظة الإسكندرية، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.

وجاء ذلك بعدما كشف مصدر بنادي مودرن فيوتشر تفاصيل تطورات حالة أحمد رفعت لاعب الفريق، خلال الساعات الأخيرة، وأكد المصدر في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللاعب في وضع أفضل خلال الساعات الأخيرة، مضيفاً أنه من المقرر نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات بالقاهرة فور استقرار حالته.

وكان كشف الدكتور مصطفى حافظ نائب مدير المستشفى المعالج للاعب أحمد رفعت، أن لاعب فيوتشر ما زال على جهاز الغسيل الكلوى الممتد، مشيرا إلى أن الحالة الطبية للصدر والرئة في تحسن، وعن خروج اللاعب أوضح أن اللاعب يتواجد داخل غرفة العناية المركزة وأن الحالة لم تستقر بعد.

وأضاف فى تصريح خاص لليوم السابع، أن الأشعة المقطعية للصدر أثبت أنها في حالة تحسن ولكنه مازال علي الأكسجين بصورة شبه ثابته، وأن الأطراف تعمل بشكل جيد واستعادة الذاكرة بصورة شبه طبيعية.

وكان أحمد رفعت، صانع ألعاب مودرن فيوتشر، قد سقط بشكل مفاجئ خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى، مغشياً عليه دون أى تدخلات، وهو ما أثار حالة من الرعب بين زملائه.

وفور سقوطه على أرض الملعب هرعت الأجهزة الطبية إلى اللاعب لإعادته إلى الوعى لكن دون جدوى بسبب توقف عضلة القلب، وعلى الفور تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد الإسكندرية الذى كان يشهد اللقاء، وبعد محاولات مكثفة من الأطباء بدأ اللاعب فى استعادة وعيه بشكل تدريجى، بعدما توقف قلبه لفترة وصلت إلى ساعة ونصف تقريباً.