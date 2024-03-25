أجمل مشهد.. أهل النوبة بيفطروا على النيل فى أكبر تجمع بأسوان.. فيديو

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا، من جزيرة هيسا النوبية بمحافظة أسوان، حيث يتم التجهيز لأكبر تجمع لأهالى النوبة فى رمضان وإعداد الإفطار الجماعى.

بدأ التجمع بعد صلاة العصر، حيث حضر الرجال والسيدات لإعداد العصائر والولائم، والتى يشتهر بها أهل النوبة كعصير الأبريه وأكلات الكابد وغيرها مما يشتهر به أهل النوبة، ثم يتم استقبال الضيوف لحين وقت الإفطار.

وفى السياق، قال سمير حمدى، من أهالى جزيرة هيسا بأسوان لـ"اليوم السابع"، إن هذا التجمع هو عادة سنوية اعتاد عليها أهل جزيرة هيسا وتستضيف عائلة مركب أهل النوبة ومن خارج الجزيرة من قيادات شعبية ومسئولين يوم 15 رمضان من كل عام.

وأشار، إلى أن الهدف من هذا التجمع هو تحقيق الألفة وتأكيد معانى الود والمحبة بين أبناء النوبة وكذلك ضيوفهم من شتى أنحاء أسوان، ويتم الحرص على استقبال الضيوف وأهل النوبة وسط أحضان الطبيعة الخلابة للنيل حول الجزيرة.