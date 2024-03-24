8 أطعمة غنية بالبروتين لتسريع عملية إنقاص دهون البطن

كتبت إيناس البنا

في السعي للتخلص من دهون البطن العنيدة، تلعب الخيارات الغذائية دورًا محوريًا إلى جانب التمارين الرياضية، في حين أن تناول السعرات الحرارية بشكل عام أمر بالغ الأهمية لفقدان الوزن، فإن جودة السعرات الحرارية المستهلكة لها نفس القدر من الأهمية.



وفقا لموقع " ndtv"، لا يساعد دمج الأطعمة الغنية بالبروتين في نظامك الغذائي فقط على الشبع، بل يعزز أيضًا فقدان الدهون، خاصة حول منطقة البطن.

الأطعمة الغنية بالبروتين لخسارة دهون البطن بشكل أسرع

فيما يلي بعض الأطعمة القوية الغنية بالبروتين والتي يمكن أن تسرع رحلتك نحو الخصر النحيف:

1. البيض

يُعرف البيض بأنه قوة الطبيعة، فهو مصدر رائع للبروتين عالي الجودة، حيث يحتوي على جميع الأحماض الأمينية التسعة المهمة، مما يجعلها مصدرًا واحدًا للبروتين. بالإضافة إلى ذلك، البيض غني بالكولين، وهو عنصر غذائي مرتبط بتقليل دهون البطن، تناول البيض في وجبة الإفطار يمكن أن يساعد في السيطرة على الشهية طوال اليوم، مما يؤدي إلى انخفاض السعرات الحرارية بشكل عام.

2. الزبادي اليوناني

يعد الزبادي اليوناني مصدرًا ممتازًا للبروتين، حيث يحتوي على ضعف كمية البروتين الموجودة في الزبادي العادي، حيث يحتوي على نسبة منخفضة من السكر، مما يجعله خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يهدفون إلى تنحيف محيط الخصر. تعمل البروبيوتيك الموجودة في الزبادي اليوناني على تعزيز صحة الأمعاء، وهو أمر ضروري للصحة العامة وإدارة الوزن.

3. اللحوم الخالية من الدهون

إن دمج اللحوم الخالية من الدهون مثل صدور الدجاج والديك الرومي وقطع اللحم البقري الخالية من الدهون في نظامك الغذائي يمكن أن يزيد بشكل كبير من تناول البروتين. هذه اللحوم ليست غنية بالبروتين فحسب، بل تحتوي أيضًا على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتقليل دهون البطن، يتطلب البروتين الموجود في اللحوم الخالية من الدهون أيضًا المزيد من الطاقة لعملية الهضم، مما يؤدي إلى زيادة طفيفة في إنفاق السعرات الحرارية.

4. السمك

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين ليست غنية بالبروتين فحسب، بل غنية أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، ثبت أن أوميجا 3 تقلل من الدهون الحشوية، وهو نوع الدهون التي تتراكم حول الأعضاء الموجودة في تجويف البطن. يمكن أن يساعد دمج الأسماك الدهنية في نظامك الغذائي على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل الالتهاب، مما يساعد أيضًا في تقليل دهون البطن.

5. البقوليات

تعتبر البقوليات مثل الفول والعدس والحمص مصادر نباتية ممتازة للبروتين. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مما يعزز الشعور بالامتلاء ويساعد في عملية الهضم. مزيج البروتين والألياف يجعل البقوليات إضافة قيمة لأي نظام غذائي يهدف إلى تقليل الدهون في البطن، علاوة على ذلك، فإن البقوليات منخفضة الدهون والسعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يتطلعون إلى التخلص من الوزن الزائد.

6. المكسرات والبذور

المكسرات والبذور هي أطعمة غنية بالعناصر الغذائية ومليئة بالبروتين والدهون الصحية والألياف، اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان غنية بشكل خاص بالبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية. يمكن أن يساعد دمج حفنة من المكسرات أو البذور في نظامك الغذائي اليومي في السيطرة على الجوع وتعزيز فقدان الدهون، خاصة حول منطقة البطن.

7. الجبن القريش

الجبن القريش هو منتج ألبان منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين وقليل الدهون، يحتوي على بروتين الكازين، الذي يتم هضمه ببطء ويمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترات أطول، يعد الجبن القريش أيضًا مصدرًا جيدًا للكالسيوم، والذي يرتبط بانخفاض محيط الخصر وانخفاض مستويات الدهون في البطن.

8. الخضروات الورقية الخضراء

على الرغم من أنه لا يُعتقد أنها أطعمة غنية بالبروتين، إلا أن الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت والسلق تحتوي على كمية مذهلة من البروتين، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية والكربوهيدرات، دمج الكثير من الخضار الورقية الخضراء في نظامك الغذائي يمكن أن يوفر العناصر الغذائية الأساسية مع تعزيز الشبع والمساعدة في تقليل الدهون في البطن.

