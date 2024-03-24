7 أطعمة تحتوي على فيتامين ب12 تخلصك من الكوليسترول الضار طبيعيا

كتبت إيناس البنا

فيتامين ب12 لخفض مستويات الكوليسترول، صديقك فى عالم الفيتامينات النابض بالحياة، فيتامين ب12 أكثر مما تراه العين، بغض النظر عن الفوائد المعروفة لفيتامين ب 12 من تقوية الأعصاب ودعم وظائف الجسم المختلقة، إلا أنه قد يكون وسيلة فعالة للسيطرة على نسبة الكوليسترول الضارة فى الجسم.

على الرغم من أن الأدوية يمكن أن تساعد على التحكم في مستويات الكوليسترول، إلا أن إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 إلى روتينك الغذائي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي تكميلي، ووفقا لموقع هيلث سايد، تشكل بعض المصادر لفيتامين ب12:

الأسماك الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3

تحتوى الأسماك الدهنية على الكثير من أحماض أوميجا 3، وفيتامين ب 12، تناولها بشكل منتظم يمكن أن يعزز صحة قلبك وتوازن الكوليسترول.

البيض

يحتوى على كمية وفيرة من B12 ، ما يرفع من مستوى هذا الفيتامين الأساسي في نظامك الغذائي ويسيطر على نسبة الكوليسترول فى الدم.

كبد اللحوم

كبد البقر هو نجم فيتامين ب 12، جرعة معقولة فى النظام الغذائي الخاص بك قد تعمل العجائب لمستويات الكولسترول لديك .

الحبوب المدعمة

تعتبر الحبوب المدعمة طريقة سهلة لزيادة فيتامين ب12، وهي جذابة بشكل خاص للنحل المشغول.

منتجات الألبان

يمنحك الحليب والجبن والزبادي جرعات صحية من فيتامين ب12. ما عليك سوى مراقبة محتوى الدهون للحفاظ على صحة قلبك.

الدجاج

هذا البروتين الخالي من الدهون لا يشبع جوعك فحسب، بل يضيف أيضًا إلى مجموعة فيتامين ب 12 لديك، فهو خيار سهل الاستخدام لتلبية احتياجاتك اليومية من فيتامين B12.

الزبادي

بغض النظر عن كونه غنيًا بالبروبيوتيك، يعد الزبادي أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين ب12، اختر الزبادي العادي بدون أي سكريات مضافة للحصول على أقصى قدر من الفوائد.