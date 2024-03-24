4 فوائد لعصير الليمون بالعسل الدافئ في رمضان.. اعرفها

كتبت مروة محمود الياس

عصير العسل بالليمون الدافئ هو المشروب الرسمي للكثير من الأشخاص الذين يفضلون التمتع بالصحة الجيدة وبجهاز تنفسي سليم.

هذا المشروب لذيذ الطعم كثير الفوائد يفيد في تعزيز صحة الجهاز التنفسي، ويحسن من التنفس ووظائفه فضلا عن أنه يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا، ويعزز من المناعة خاصة في شهر رمضان الفضيل.

وفقا لتقرير نشر في موقع net med فإن مشروب العسل بالليمون له الكثير من الفوائد الصحية خاصة في شهر رمضان الفضيل، لأنه يعزز من الصحة والمناعة خاصة بعد تناول الإفطار، فضلا عن أنه يعزز من الهضم الجيد إذا ما ملئنا معدتنا في وجبتي الإفطار أو السحور.

تابع التقرير، أن لمشروب العسل بالليمون فوائد خاصة في شهر رمضان بشكل خاص وذلك لأنه يعزز من سلامة الجهاز الهضمي والوظائف الهضمية، فضلا عن أنه يقلل من مشكلات الإمساك التي تكثر الإصابة بها مع الصيام، فضلا عن أنه يعزز أيضا من عملية الهضم وتنظيف القولون فيقلل من التقلصات والشعور بآلام البطن.

وأوضح التقرير، أن عصير الليمون والعسل الدافئ يعزز من تحسين صحة الجهاز الهضمي، ويمكن شربه على معدة فارغة وقبل تناول طعام الإفطار وذلك لأنه يعزز الهضم الجيد، فضلا عن أنه يعزز توليد الطاقة، وتعزيز قوة الجسم ومواجهة وتحمل الإجهاد الذي قد يشعر به الكثيرين بعد تناول وجبة ثقيله على مائدة الإفطار.

وينصح بعدم الاسراف في تناول هذا المشروع المفيد وتناوله بكميات مناسبة لعدم الإضرار بالصحة، وللاستفادة من فوائده للجسم والمعدة



