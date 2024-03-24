‎منظمة التجارة العالمية تكشف عن هوية رؤساء الهيئات المختلفة لعام 2024

كتب عبد الحليم سالم

أجمع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية wto ، برئاسة نجوزى أوكونجو أيالا، الأمين العام للمنظمة، على قائمة أسماء رؤساء هيئات منظمة التجارة العالمية ، حيث قرر المجلس العام أن تستمر المشاورات بشأن مرشح لرئاسة لجنة التجارة في الخدمات تحت قيادة رئيس المجلس العام الجديد، السفير بيتر أولبيرج من النرويج، بهدف ملء المنصب الشاغر في أسرع وقت ممكن.

تعرف على القائمة بحسب ما نشره الموقع الرسمي للمنظمة.

1 - المجلس العام ، بيتر أولبرغ (النرويج)

2 - هيئة تسوية المنازعات، صقر عبدالله المقبل (المملكة العربية السعودية)

3 - هيئة مراجعة السياسات التجارية، الدكتور أدامو محمد عبد الحميد (نيجيريا)

4 - مجلس التجارة في السلع، كلير كيلي (نيوزيلندا)

5 - مجلس التجارة في الخدمات، المشاورات مستمرة

6 - مجلس الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس)، الدكتورة صوفيا بوزا مارتينيز (شيلي)

7 - لجنة التجارة والتنمية، رام براساد سوبيدي (نيبال)

8 - لجنة القيود على ميزان المدفوعات، كلارا مانويلا دا لوز ديلجادو جيسوس (الرأس الأخضر)

9 - لجنة الميزانية والمالية والإدارة، الدكتور خوسيه ر. سانشيز فونغ (الجمهورية الدومينيكية)

10- لجنة التجارة والبيئة، إروين بولينجر (سويسرا)

11 - لجنة اتفاقيات التجارة الإقليمية، سالومون إيهيث (الكاميرون)

12 - الفريق العامل المعني بالتجارة والديون والتمويل، كارولين بوانالي موسى (ملاوي)

13 - الفريق العامل المعني بالتجارة ونقل التكنولوجيا، ريمونداس أليساوسكاس (ليتوانيا)