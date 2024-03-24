اليوم السابع
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‎منظمة التجارة العالمية تكشف عن هوية رؤساء الهيئات المختلفة لعام 2024

الأحد، 24 مارس 2024 04:00 ص
‎منظمة التجارة العالمية تكشف عن هوية رؤساء الهيئات المختلفة لعام 2024 الامين العام وعدد من رؤساء هيئات المنظمة
كتب عبد الحليم سالم

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أجمع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية wto ، برئاسة نجوزى أوكونجو أيالا، الأمين العام للمنظمة، على قائمة أسماء رؤساء هيئات منظمة التجارة العالمية ، حيث قرر المجلس العام أن تستمر المشاورات بشأن مرشح لرئاسة لجنة التجارة في الخدمات تحت قيادة رئيس المجلس العام الجديد، السفير بيتر أولبيرج من النرويج، بهدف ملء المنصب الشاغر في أسرع وقت ممكن.

تعرف على القائمة بحسب ما نشره الموقع الرسمي للمنظمة.



1 - المجلس العام ، بيتر أولبرغ (النرويج)

2 - هيئة تسوية المنازعات، صقر عبدالله المقبل (المملكة العربية السعودية)

3 - هيئة مراجعة السياسات التجارية، الدكتور أدامو محمد عبد الحميد (نيجيريا)

4 - مجلس التجارة في السلع، كلير كيلي (نيوزيلندا)

5 - مجلس التجارة في الخدمات، المشاورات مستمرة

6 - مجلس الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس)، الدكتورة صوفيا بوزا مارتينيز (شيلي)

7 - لجنة التجارة والتنمية، رام براساد سوبيدي (نيبال)

8 - لجنة القيود على ميزان المدفوعات،  كلارا مانويلا دا لوز ديلجادو جيسوس (الرأس الأخضر)
9 - لجنة الميزانية والمالية والإدارة، الدكتور خوسيه ر. سانشيز فونغ (الجمهورية الدومينيكية)

10- لجنة التجارة والبيئة، إروين بولينجر (سويسرا)

11 - لجنة اتفاقيات التجارة الإقليمية، سالومون إيهيث (الكاميرون)

12 - الفريق العامل المعني بالتجارة والديون والتمويل، كارولين بوانالي موسى (ملاوي)

13 - الفريق العامل المعني بالتجارة ونقل التكنولوجيا، ريمونداس أليساوسكاس (ليتوانيا)

 







منظمة التجارة العالمية

هيئات منظمة التجارة

wto

نجوزى أوكونجو أيالا




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