وول ستريت جورنال: واشنطن تخشى حمام دماء فى رفح يزيد الغضب العالمى من إسرائيل

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنه على الرغم من تحذير واشنطن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عواقب الهجوم البرى على رفح المكتظة باللاجئين، فإن إسرائيل تخطط للمضى قدما فى هجومها، وتقول إن أخذ رفح من حماس مهم جدا لاستراتيجيتها للفوز فى الحرب.

وذكرت الصحيفة أن المسئولين الأمريكيين يخشون أن يتحول الهجوم إلى حمام دماء يزيد الغضب العالمى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وتأمل إدارة بايدن إقناع كبار المسئولين الإسرائيليين الذين يزورون واشنطن خلال الأيام القبلة أن هزيمة حماس لا تتطلب غزوا بريا كاملا لرفح.

وفى حين أن نتنياهو تعهد بمواصلة القتال حتى القضاء على حماس، فإن كبار المسئولين الأمريكيين وبينهم وزير الخارجية أنتونى بلينكن حذروا إسرائيل من انها تهاطر بالعزل العالمية دون أن تعزز امنها بشكل دائم. كما أنهم انتقدوا عدم وجود خطة بحكم غزة بعد الحرب.

وتوقعت وول ستريت أن يؤدى الهجوم على رفح إلى تفاقم الإنسانية فى غزة، مشيرة إلى أن المدينة تمثل نقطة الدخول الرئيسية لإمدادات الغذاء والدواء الشحيحة إلى القطاع. ونقلت تحذيرات جماعات الإغاثة الدولية بان القطاع على وشك المجاعة، بعد أن أبلغ الأطباء عن حالات وفاة بسبب الجوع فى منطقة الشمال المعزولة.



ويتوجه وفد إسرائيلى بقيادة رون ديرمر المقرب من نتنياهو إلى جانب مستشار الامن القومى تساحى هنجبى، إلى البيت الأبيض هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تطرح إدارة بايدن خطة بديلة لاجتياح رفح، وفقا للصحيفة.