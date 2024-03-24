وزير النقل: شبكة القطار السريع تسهم في ربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية

كتب سيد الخلفاوى

واصل المهندس كامل الوزير - وزير النقل ، جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، حيث تفقد الوزير يرافقه رئيسى هيئتى الطرق والكبارى والأنفاق، مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العلمين - مطروح)، وذلك فى المسافة من منطقة جنوب حلوان عند كوبرى المسار لعبور النيل حتى العاصمة الإدارية.

جاء ذلك فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى انشاء شبكة من وسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة وفى اطار متابعة تنفيذ ممر السخنة /الإسكندرية اللوجيستى والذى يتكون من (ميناء السخنة – الخط الاول من شبكة القطار الكهربائى السريع – الميناء الجاف بالعاشر من رمضان – خط السكة الحديد " الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس" – ميناء الاسكندرية الكبير ) .



بدأت الجولة بتفقد الوزير أعمال إنشاء كوبرى جنوب حلوان على النيل من طريق التبين (امتداد كورنيش النيل) إلى طريق القاهرة /أسوان الزراعى، ثم تفقد الوزير محطة القاهرة بمنطقة حلوان والتى تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة. حيث تابع الوزير اعمال اتشطيبات النهائية للمحطة ومخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسى لها حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإدارى والاستثمارى الأمثل للمساحات بالمحطة، كما تابع وزير النقل التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب التى تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة، وكذلك التشطيبات النهائية لمحطة العاصمة وهى محطة تبادلية مع القطار الكهربائى الخفيف LRT وتعتبر مركزًا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية، والتى تعد من أكبر المحطات فى الشرق الأوسط بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية واطلع الوزير على جاهزية الغرف الفنية التى تم تسليمها لسيمنز العالمية وفق المواصفات الفنية العالمية، لتجهيزها بالمعدات والأجهزة الخاصة بالتشغيل كما تم تفقد ورشة القطار السريع المقامة على مساحة 338ألف متر مسطح الجارى الانتهاء من تنفيذها والتى تشمل 7 تراكات خاصة بالقطارات و5 مبانى فنية والتى سيتم بها تخزين القطارات وتنفيذ أعمال الصيانة الخفيفة لها .



كما استعرض وزير النقل مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق معدلات تشطيبات عدد من المحطات الأخرى مثل محطات ( القاهرة -أكتوبر- السادات-النوبارية والجيزة ..) والتى وجه بأن يتم تنفيذ كافة الأعمال بها وفق أحدث المواصفات العالمية والاستغلال التجارى الأمثل لكافة المساحات الموجودة بها وكذلك تابع الوزير مع رئيس وقيادات هيئة الطرق والكبارى مسار المشروع والاعمال الصناعية من كبارى وانفاق واخوار وخرسانات الميول التى تحمى جوانب الجسر وأعمال الحماية من اخطار السيول فى هذه المسافة و تفقد كوبرى الأوتوستراد الذى بلغت نسبة تنفيذه 95% كما يتقدم العمل فى كوبرى خور مايو و اطبع الوزير على معدلات تنفيذ عدد من الاعمال الصناعية الأخرى حيث تم الانتهاء من عدد من كبارى المسار مثل (كوبرى خدمة المحاجر - كوبرى 30 يونيو – كوبرى وادى حجول )، و الانتهاء من عدد من كبارى السيارات بكم 4.5 "القطامية /السخنة" ،والمحاجر، الإقليمى ) كما تم خلال الجولة استعراض ماتم تسليمه من المسار لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيرى الكهربائية) ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية

واكد الوزير على هامش جولته فى تصريحات صحفية أن شبكة القطار الكهربائى السريع التى ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية فى ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) وكذلك خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) فى مصر، مثل خدمة المناطق السياحية فى الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى فى مصر و خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء فى الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات بالاضافة إلى خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكى – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير بالاضافة إلى الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة فى تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى.مشيرا إلى الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع الثلاثة يوفر فرص عمل مباشرة تبلغ حوالى 36 الف فرصة عمل مباشرة وحوالى 36 ألف فرصة عمل غير مباشرة.