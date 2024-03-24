اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الصحة بالسودان: 11 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب

الأحد، 24 مارس 2024 06:00 ص
وزير الصحة بالسودان: 11 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب هيثم محمد إبراهيم
أ ش أ

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أعلن وزير الصحة الاتحادي بالسودان، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، أن حجم الدمار والتخريب بالقطاع الصحي في السودان، يقدر بـ 11 مليار دولار بسبب الحرب.


وقال وزير الصحة السوداني - خلال مؤتمر صحفي- إن النداء موجه لتأهيل وإعمار 25 % من المستشفيات بالسودان، وتشمل المستشفيات المرجعية الأساسية التي تضم تخصصات زراعة الكلى والرنين المغناطيسى والاورام .


وأشار إلى أن 75 % من المستشفيات البالغة 702 مستشفى منها 540 تابعة للصحة تعمل جزئيا، حيث تعرضت للتخريب ونهب الأجهزة والمعدات الطبية والشبكات، مبينا أن هناك بعض المستشفيات مثل مستشفى الحصاحيصا ومستشفيات دارفور، تدمرت كليا.







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الصحة السودانية

الوضع فى السودان




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