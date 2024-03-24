وزير التموين يحدد تكلفة تصنيع الخبز المدعم للمخابز والرغيف للمواطن بـ5 قروش

كتب مدحت وهبة

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 11 لسنة 2024 بشأن تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم للمخابز البلدية التموينية بالقطاعين "العام، الخاص " مع استمرار صرف الرغيف للمواطن بسعر 5 قروش على بطاقات التموين .



ويأتى توجيه وزير التموين فى ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ( ۲۸۲) لسنة ٢٠٢٤م والمتضمن تحديد اسعار المواد البترولية ومنها السولار ليتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التى تستخدم وقود السولار فى عملية التصنيع والإنتاج

وأكد قرار وزير التموين بأنه يتم احتساب تكلفة تصنيع رغيف العيش بالمخابز البلدية التى تستخدم السولار فى عملية التصنيع والإنتاج لتصبح على النحو التالى منها رغيف الخبز " ماو الطري" إجمالى تكلفة تصنيعه 20.89 قرش، وصافى تكلفة التصنيع 15.48 قرش، وهو رغيف العيش البلدى العادي، ويستمر بيعه للمواطن بسعر 5 قروش فقط ورغيف الخبز " ماو الملدن أو المحمص " إجمالى تكلفة تصنيعه 23.03 قرش، وصافى تكلفة التصنيع 17.62 قرش، وهو رغيف العيش البلدى المحمص.

رغيف الخبز (المجر) إجمالى تكلفة تصنيعه 20.28 قرش، وصافى تكلفة التصنيع 14.83 قرش، وهو رغيف العيش الشامي، الذى تنتجه بعض المخابز البلدية فى محافظات وجه بحرى، على أن تتضمن إجمالى تكلفة التصنيع ما يسدده المواطن 5 قروش للرغيف وقيمة تأمينات عمال المخابز، كما تضمن التوجيه الوزارى أن تسدد الهيئة العامة للسلع التموينية صافى تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية، التى تعمل بوقود السولار، وفق ما جاء فى المادة الأولى من التوجيه الوزاري، وطبقا لما يتم إثباته من مبيعات خبز على النظام بموجب البطاقات التموينية الذكية بموجب ماكينات الصرف بكل مخبز.

وكان وزير التموين قد أكد عقب قرار تحريك أسعار البنزين والسولار الجمعة الماضى، أن الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة سوف تتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار او الغاز، وذلك فى أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية لافتا إلى أن المواطن يحصل على الخبز البلدى المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، و استمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدى المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.