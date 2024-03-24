وزيرة التضامن: رفع عائد جميع الشهادات الاستثمارية فى بنك ناصر

كتب ـ مدحت وهبة

صرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأن لجنة الأصول والخصوم ”الإليكو” بالبنك عقدت اجتماعا لبحث أسعار العائد على الشهادات والودائع التي يطرحها البنك، ويحرص على تقديم باقة مميزة من الأوعية الادخارية لكل العملاء، سواء من الأفراد أو الشركات، بما يتلاءم مع مختلف الاحتياجات، حيث تقرر رفع عائد حساب "يوم بيوم" ذو العائد التراكمي إلى 19% ويزيد معدل العائد بزيادة الشرائح المودعة، وذلك بعد الإقبال الذي شهده البنك علي فتح الحساب والذي يعكس رغبة العملاء في البحث عن خيارات استثمارية آمنة ومربحة.

الدكتورة نيفين القباج

ويعد حساب "يوم بيوم" فرصة استثمارية تلبي رغبات واحتياجات العملاء، حيث يتمتع بمميزات عديدة، إذ يمكن السحب والإيداع يوميًا ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نصف مليون جنيه وبدون حد أقصى للأفراد والهيئات.



وأكدت "القباج" أنه استمرارا في حرص البنك واهتمامه بكل فئات المجتمع خاصة كبار السن وتقديم كل أنواع الدعم والحماية لهم كونه يتميز عن غيره من البنوك كمؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد تقرر رفع عائد شهادة "رد الجميل" المخصصة لكبار السن لتصبح 24.25% سنويا لمدة 3 سنوات و22.25٪؜ شهريا، بالإضافة إلي إصدارها لمدة سنة واحدة بعائد 22% سنويا و20.50% شهريا .



وأوضح الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، أنه في خلال سنوات عديدة استطاع البنك تأسيس قاعدة قوية وثقة كبيرة داخل السوق المصرفي المصري، وذلك من خلال الخدمات التي يقدمها لعملائه ومن خلال العديد من المبادرات التي أطلقها البنك وتستهدف رفع وعي عملائه المالي وتعزيز ثقافة الادخار لديهم، حيث تقرر رفع كل عوائد الشهادات الاستثمارية التي يقدمها البنك والتي يقدمها بدوريات صرف متنوعه ما بين الشهري والربع سنوي والسنوي حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.

الدكتور محمد عبد الفضيل



وأوضح أن البنك يقدم شهادة بعائد تراكمي 25% لمدة 3 سنوات وبعائد تراكمي 24% لمدة 18 شهرا، كما يستمر في تقديم شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بمعدل عائد 24% سنويًا و بعائد 22.50% ربع سنوي و 22% شهريا.