وزارة الطوارئ الروسية: ارتفاع عدد ضحايا هجوم موسكو لـ 152 قتيلاً

وكالات

فيما لا تزال عمليات رفع الأنقاض مستمرة في مجمع "كروكوس سيتي هول" بضواحي موسكو، الذي شهد هجوماً إرهابياً مروعاً يوم الجمعة الماضي، ارتفع عدد القتلى.

فقد أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الضحايا إلى 152 شخصا، وفق ما نقلت وكالة "تاس".

فيما يتوقع أن ترتفع بعد أعداد القتلى، لاسيما أن أعمال رفع الأنقاض مستمرة من المجمع.

يذكر أن رجال الإنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية يواصلون إزالة الأنقاض في موقع الحادث.

وكان مجمع العروض الترفيهية "كروكوس سيتي هول" الواقع في ضواحي موسكو، شهد هجوماً مروعاً حيث فتح مجهولون النار من بنادق آلية على المحتفلين في أحد المسارح، كما وقع انفجار في المبنى، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير