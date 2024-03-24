اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 مارس 2024 09:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

وزارة الطوارئ الروسية: ارتفاع عدد ضحايا هجوم موسكو لـ 152 قتيلاً

الأحد، 24 مارس 2024 09:17 ص
وزارة الطوارئ الروسية: ارتفاع عدد ضحايا هجوم موسكو لـ 152 قتيلاً هجوم موسكو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فيما لا تزال عمليات رفع الأنقاض مستمرة في مجمع "كروكوس سيتي هول" بضواحي موسكو، الذي شهد هجوماً إرهابياً مروعاً يوم الجمعة الماضي، ارتفع عدد القتلى.

فقد أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الضحايا إلى 152 شخصا، وفق ما نقلت وكالة "تاس".

فيما يتوقع أن ترتفع بعد أعداد القتلى، لاسيما أن أعمال رفع الأنقاض مستمرة من المجمع.

يذكر أن رجال الإنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية يواصلون إزالة الأنقاض في موقع الحادث.

وكان مجمع العروض الترفيهية "كروكوس سيتي هول" الواقع في ضواحي موسكو، شهد هجوماً مروعاً حيث فتح مجهولون النار من بنادق آلية على المحتفلين في أحد المسارح، كما وقع انفجار في المبنى، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير







وزارة الطوارئ الروسية

هجوم موسكو

كروكوس سيتي هول

انفجار

هجوم ارهابى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة