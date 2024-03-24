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وزارة الصحة: فحص المقبلين على الزواج يجنبهم الإصابة بالأمراض المعدية

الأحد، 24 مارس 2024 12:13 م
وزارة الصحة: فحص المقبلين على الزواج يجنبهم الإصابة بالأمراض المعدية فحص المقبلين على الزواج
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن الحرص على إجراء فحص المقبلين على الزواج يجنب الإصابة بالأمراض المعدية للزوجين كما يحمى الأطفال من الإصابة بالأمراض الوراثية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة المقبلين على الزواج تقدم فحوصات مهمة للطرفين من أجل سلامتهما ولضمان جيل خالِ من الأمراض والوقاية من مسببات الإعاقة.

وتابع: الفحوصات ضرورية للكشف عن الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية والتعامل معها، كما أن شهادة الفحص تظل صالحة لمدة 6 أشهر.

وأضاف: يتم إجراء بعض الفحوصات الطبية الأخرى للاطمئنان والكشف عن الأنيميا، وأنيميا البحر المتوسط والأنيميا المنجلية، بجانب فيروس الالتهاب الكبدي وفيروس نقص المناعة البشري.

وتقدم المبادرة بجانب الفحوصات الطبية خدمات المشورة للطرفين في خصوصية تامة والتوعية بالعوامل المسببة للأمراض، كما أن مواعيد العمل بالمبادرة في شهر رمضان بالمنشآت الصحية من 9 صباحًا حتى 2 ظهرا والفترة المسائية من 8 إلى 10:30 مساءً بمعدل مركزين في كل إدارة.

فحص المقبلين على الزواج
فحص المقبلين على الزواج

 







الصحة

المقبلين على الزواج

فحص المقبلين على الزواج



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