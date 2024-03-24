وزارة التعليم: درجات الطلاب بتقييمات الفصلين الدراسيين تضاف لبعضها

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات تقييمات الطلاب فى صفوف النقل بالفصلين الدراسيين الأول والثانى تضاف لبعضها، حيث تحدد حالة الطالب ناجح أم دور ثان بعد أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني التى تنطلق 8 مايو المقبل وتستمر حتى 23 من نفس الشهر، مضيفة أن صفوف النقل هى سنوات عادية يكفى حصول الطالب فيها على 50% من درجة المادة للنجاح فيها، أما طلبة الشهادة الإعدادية فالطالب يحتاج لكل درجة بسبب تنسيق الثانوى العام والفنى بعد اجتيازه الصف الثالث الاعدادى.

أرسلت الإدارة المركزية للتعليم العام الإدارة العامة للتعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن المواعيد المقررة لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2024، موضحة أنه في ضوء الاستفسارات التي وردت في هذا الشأن، تقرر الآتي :-

- تبدأ امتحانات النقل والشهادات الإعدادية يوم 8 مايو 2024 ، وتنتهي فى 23 مايو 2024 ، ويراعى عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 و7 مايو القادم.