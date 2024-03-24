وزارة‫ الزراعة: متابعة محاصيل القمح والشعير والفول البلدى

كتبت ـ أسماء نصار

قام الدكتور محسن أبو رحاب القائم بأعمال مدير معهد بحوث أمراض النباتات، يرافقه بعض قيادات المعهد والباحثين فيه بمتابعة محاصيل الشعير والقمح والفول البلدي في محطة سخا للبحوث الزراعية بمحافظة كفر الشيخ، للاطمئنان على حالة المحاصيل بعد موجة التقلبات الجوية التي تشهدها مصر حاليا، وذلك لوضع البرامج لوقاية هذه المحاصيل من الأمراض.



كما تابع برامج تربية محاصيل القمح والشعير والفول البلدي للحصول على أصناف مقاومة للأمراض والتي يشرف عليها باحثو معهد بحوث أمراض النباتات بمحطة البحوث الزراعية بسخا .

وقام الدكتور عاطف شاهين رئيس قسم أمراض القمح بشرح خطوات وبروتوكولات التربية لأصناف القمح للحصول على أصناف مقاومة للأمراض، وخاصة الصدأ، ثم إكثار هذه الأصناف بالتعاون مع قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية .



وكذلك قامت الدكتورة شيرين حبيب رئيس قسم أمراض الشعير، بتوضيح الطرق المثلى لتربية محصول الشعير ضد الأمراض النباتية وكذلك خطوات إكثار هذه الأصناف وزيادتها بالتعاون مع قسم الشعير بمعهد المحاصيل الحقلية .



وأوضح الدكتور إيهاب سرحان، أن هناك العديد من سلالات الفول البلدي المبشرة للحصول على أصناف جديدة مقاومة للعديد من الأمراض وذات انتاجية عالية وايضا اوضح خطوات الحصول على هذة الاصناف إلى الوصول الي اكثارها ونشرها ك اصناف معتمدة بالتعاون مع قسم البقوليات بمعهد المحاصيل الحقلية.



كما قامت الدكتورة سماح مرعي المشرفة علي برنامج تربية الشعير بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بشرح وافي لبرامج التربية لأصناف الشعير الثنائي والسداسي وخطوات وطرق الحصول على الأصناف ممتازة بطرق الانتخاب والتربية للأصناف الممتازة.

وكان الدكتور محمد عطوة مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، استقبل مدير وقيادات معهد أمراض النباتات والباحثين المرافقين لهم، وقدم شرحا وافيا للتعاون المتميز بين المحطة ومعهد الأمراض في نواحي كثيرة ومميزة وخاصة برامج التربية لمكافحة الأمراض .



