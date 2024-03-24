هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تشارك فى مؤتمر أتوم إكسبو الدولي غدا

كتبت رحمة رمضان

تشارك هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من خلال وفد رسمى عالى المستوى برئاسة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس الإدارة فى مؤتمر أتوم إكسبو الدولى والذى يعقد فى مدينة سوتشى الروسية فى الفترة 25 – 26 مارس 2024، حيث يعقد المؤتمر سنويا ليعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى المجال النووي.

ومن المقرر أن تشارك الهيئة فى أكثر من حلقة نقاشية خلال المؤتمر حيث سيشارك الدكتور أمجد الوكيل فى حلقة نقاشية بعنوان "دور تجمع بريكس فى دعم أعمال الطاقة النووية - BRICS Nuclear Energy Business Association" والتى تمثل الجلسة الرئيسية للمؤتمر خلال هذا العام حيث ستناقش الدور والمقترحات التى قد تقوم بها دول البريكس من أجل تحقيق التعاون بينها فى مجال الطاقة النووية، كما سيشارك المهندس محمد رمضان بدوى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة فى حلقة نقاشية عن دعم أعمال البنية التحتية النووية وسيشارك أيضا الدكتور محمد دويدار مدير مشروع محطة الضبعة النووية فى حلقة نقاشية عن دور الرقمنة فى التطبيقات النووية ودعم مشروعات الطاقة النووية.

وعلى هامش المؤتمر فمن المقرر أن يتم عقد جلسة مباحثات موسعة بين الوفد المصرى من جهة والجانب الروسى من جهة أخرى ممثلا فى رئاسة المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية وأيضا المقاول العام الروسى المنفذ لمشروع محطة الضبعة النووية، ويعتبر عقد مؤتمر أتوم إكسبو السنوى فرصة لمناقشة وتبادل الخبرات وأيضا عقد المباحثات اللازمة بين مختلف الوفود والشركات العالمية المشاركة به.