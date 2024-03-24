نقابة المرافق تكرم نادية قطرى الأم المثالية للعاملين بالكهرباء تقديرا لدورها

كتبت آية دعبس

كرمت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة هشام فؤاد، نادية قطرى العضو المتفرغ للشئون المالية والتمويل بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك بمناسبة احتفال النقابة بالأم المثالية، تقديرا وتكريما لجهودها وسعيها الدائم لدعم ومساندة العاملين والحفاظ على حقوقهم، فضلا عن مواقفها النبيلة والمشرفة تجاه كل ما يخص العاملين بقطاع الكهرباء.

وأكد المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، على عظمة الدور الإنسانى والمجتمعى للأم وما تمثله من أولوية يعتمد ويعول عليها فى إعداد قادة وأبناء ينهضون بالمجتمع، لافتاً أن نادية قطرى من الشخصيات المؤثرة الناجحة التى تجمع ما بين عملها التى تقوده بامتياز ودورها كأم ومربية وقدوة لأجيال صاعدة تقوم بدعمهم و توعيتهم على مستوى العمل أو على مستوى الأسرة .

فيما أكد “فؤاد” أن تكريمها هو تكريم لكل أم فى قطاع الكهرباء، لنجاحها طوال مسيرتها المهنية بأن تكون نموذجاً يحتذى به للمرأة المصرية العاملة التى تجمع ما بين نجاح إدارة منظومة عملاقة بالشركة القابضة لكهرباء مصر و مركزها البارز و منصبها الرفيع، الذى يشهد على نجاحات كثيرة وإنجازات ملموسة وبين القدوة الحسنة والنموذج الناجح كأم و ربة أسرة فاضلة فهى تستحق أن يطلق عليها لقب ” أم العاملين بقطاع الكهرباء ” تقديراً وعرفانا بدورها البارز، فضلاً عن اسهاماتها على الجانب المهنى فى تطوير الأداء المالى للشركة القابضة والشركات التابعة بشكل كبير، عزز من تنفيذ استراتيجية الشركة القابضة واهدافها نحو تحسين الأداء المالى وآلياته وإعداد الكوادر والكفاءات القادرة على تحقيق مستهدفات الشركة.

و أكد أحمد فهمى، نائب رئيس النقابة العامة للمرافق، على مدى الجهد الكبير والدور البارز لنادية قطرى فى تحسين وتطوير الكثير من الخدمات والنهوض بالقطاعات المالية، وإدارة الكثير من الملفات الهامة ونجحت فى أن تكون نموذجاً يحتذى به للقيادة الرشيدة الواعية والأم الحاضنة والداعمة لجميع ابنائها.

ومن جانبها وجهت “قطري” الشكر والتقدير لرئيس المرافق العامة ونائبه، على هذا التكريم وهو لفتة طيبة تحرص عليها المرافق العامة بشكل دائم ومنظم ويبرز مدى التطور الملحوظ فى أداء النقابة التى عززت من قيمة العمل لدى العاملين من خلال دعمهم وتشجيعهم الدائم.

كما أشادت بنجاح أعمال الجمعية العمومية للمرافق العامة التى أقيمت بنادى الكهرباء بعد ما شهدت إشادة كبيرة من مراقبى الجهاز المركزى وأعضاء الجمعية العمومية .