اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ميناء دمياط يستقبل السفينة "YRB NAUTICA" علي متنها حمولة 43780 طن من القمح

الأحد، 24 مارس 2024 12:13 م
ميناء دمياط يستقبل السفينة "YRB NAUTICA" علي متنها حمولة 43780 طن من القمح ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، منها السفينة  ( YRB NAUTICA ) والتي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 183 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 43780 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20993 طن تشمل : 5795 طن يوريا و 7579 طن كلينكر و 410 طن كحول و 1650 طن مولاس و 5559 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49747 طن تشمل : 20124 طن قمح و 13091 طن خردة و 60 طن فول  و 3777 طن حديد و 971 طن خشب زان و 6510 طن كسب فول صويا و4649 طن بضائع متنوعة و 1713 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 565 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1966 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 205 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1187 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69790 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 136637 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3783 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و القليوبية و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5348 شاحنة .


 







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