ميناء دمياط يستقبل السفينة "YRB NAUTICA" علي متنها حمولة 43780 طن من القمح

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، منها السفينة ( YRB NAUTICA ) والتي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 183 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 43780 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20993 طن تشمل : 5795 طن يوريا و 7579 طن كلينكر و 410 طن كحول و 1650 طن مولاس و 5559 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49747 طن تشمل : 20124 طن قمح و 13091 طن خردة و 60 طن فول و 3777 طن حديد و 971 طن خشب زان و 6510 طن كسب فول صويا و4649 طن بضائع متنوعة و 1713 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 565 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1966 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 205 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1187 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69790 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 136637 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3783 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و القليوبية و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5348 شاحنة .



