موعد أذان الفجر فى محافظة كفر الشيخ وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

كفر الشيخ - محمد سليمان

موعد أذان الفجر فى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، اليوم الـ14 من أيام شهر رمضان المبارك، يبحث عنه كبير من المواطنين ويستعرض اليوم السابع موعد أذان الفجر فى كفر الشيخ، اليوم الأحد، 24-3-2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يؤذن لصلاة الفجر فى كفر الشيخ، اليوم الأحد، 24-3-2024، الساعة 4.27صباحا، ومواقيت الصلاة فى محافظة كفر الشيخ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة تبين أن هناك فروق توقيتات بين المدن بمحافظة كفر الشيخ لبعد المسافة بينهم.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ، في الساعة 4:27 صباحًا.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ، في الساعة 12:02 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ،في الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ، في الساعة 6:11 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ، الساعة 7:29 مساءً.

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في اليوم ال14 من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و4 دقائق

وكان الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، أعلن أنها أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتم تجهيز الساحات والمساجد، فى جميع المدن والقرى، في كل أنحاء المراكز كفر الشيخ، لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات والتراويح وذلك داخل 6191 مسجدا.