موجز اقتصاد اليوم الأحد.. الدولار يتراجع فى بداية تعاملات الأسبوع

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأحد 24/3/2024، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى تراجع أسعار الذهب وأخبار أخرى نعرضها فيما يلي:

انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات



انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات، في البنوك المصرية، حيث سجل في البنك الأهلى المصرى 46.54 للشراء، 46.64 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 46.53 جنيه للشراء، 46.63 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 24 مارس 2024



ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24 مارس 2024 حيث سجل الذهب 3025 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بسبب انخفاض الذهب في البورصة العالمية.

تخفيضات علي أسعار سيارات أوبل وشيفرولية يصل إلي 500 ألف جنيه

شهد السوق المصري إنخفاضا جديدا لبعض الطرازات، وذلك عقب الانفراجة الدولارية التي حدثق والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، وتوفير السيولة الدولارية لقطاع مكونات الإنتاج ومنها شركات إنتاج السيارات المحلية .

زياد بهاء الدين: قرارات الحكومة أعادت ثقة المؤسسات الائتمانية فى الاقتصاد



قال الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي السابق والخبير الاقتصادي، إن قرارات الحكومة خلال الفترة الماضية ساهمت في تحسين ثقة المؤسسات الائتمانية للاقتصاد المصرى، وتحقيق استقرار فى سوق الصرف.

البورصة المصرية.. صعود مؤشر إيجى إكس 70 بنسبة 1.22% بجلسة الأحد



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه.

استقرار أسعار النفط بالأسواق العالمية.. وبرنت يسجل 85.43 دولار للبرميل



شهدت أسعار النفط بالأسواق العالمية استقرارعلى مدار الأسبوع الماضى بالرغم من تراجعها خلال نهاية تعاملات الجمعة وسجلت 85.43 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.63 دولار للبرميل في تعاملات الجمعة.

"الضرائب" تصدر قائمة جديدة للممولين الملزمين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن صدور قرار رقم (139 ) لسنة 2024 الخاص( بالمرحلة الفرعية الرابعة ) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى والذى يلزم الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقائمة المرفقة به.