من وحى مسلسل الكبير أوى .. اعرف فوائد الحرنكش

كتبت إيناس البنا

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل الكبير أوى نجاح خطة جونى في إقامة حفل الهالوين ومحاولته إلهاء رحمة أحمد "مربوحة" بالذهاب إلى عربة الحرنكش.



مسلسل الكبير أوى من بطولة النجم أحمد مكى، وهو ضمن مسلسلات المتحدة في سباق رمضان 2024 الذى يعرض على قناة ONtv بجانب منصة watch it

فوائد الحرنكش

يعزز المناعة ومفيد لبشرتك:

يعد الحرنكش، وفقا لموقع نايمز أوف إنديا، والذى يعرف باسم "عنب الثعلب" مصدرًا جيدًا لفيتامين C، والذي يمكن أن يساعد في تعزيز مناعتك وهو أيضًا مفيد لبشرتك.

يسهل عملية الهضم:

غني بالألياف، ما يساعد على منع الإمساك، كما أنه يهدئ الجهاز الهضمي.

يحارب البرد والأنفلونزا:

غني بمضادات الأكسدة، فإنه يمكن أن يساعدك على مكافحة الأنفلونزا ونزلات البرد، يمكن أن يساعد أيضًا في تهدئة ممر الأنف المسدود.

مفيد لرؤيتك:

الحرنكش غني بفيتامين أ، الذي يحمي عينيك ومفيد لرؤيتك.

مفيد لمرضى السكر

يمكنه السيطرة على مرض السكر حيث يحتوى الحرنكش على ألياف ضخمة قابلة للذوبان مثل الفركتوز والتى يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكرى، ويمكن أن يساعد على خفض مستويات السكر فى الدم.



ولكن يجب الحذر من الأنواع غير الناضج لأنها تحتوى على على مادة السولانين، وهو مادة سامة يمكن أن تسبب التشنج وتؤدي إلى الإسهال، ويمكن أن تكون قاتلة في حالات نادرة.