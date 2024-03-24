منظم الحفل الموسيقى بموسكو يؤكد الإعداد المسبق للهجوم الإرهابى

أحمد علوى

قال منظم الحفل الموسيقي والمصور إيفان بومورين إن هجوم كروكوس الإرهابي كان مخططا له ومدروسا بعناية من قبل، حيث تصرف الإرهابيون بطريقة تحتجز الناس وتمنع مغادرة أي شخص من القاعة.

وأوضح منظم الحفل الموسيقي بمركز كروكوس التجاري: "لقد كان ذلك حدثا مخططا له تماما ومدروسا للغاية، وصولا إلى أدق التفاصيل.. ولديهم فكرة مسبقة عن اللحظة التي يجب أن يحدث فيها الهجوم، بحيث لا يتمكن الجمهور في القاعة من المغادرة نحو أي مخارج طوارئ أخرى".

وأشار بومورين إلى أنه "هو نفسه كان وراء الكواليس ويعرف ما يحدث في القاعة"، قائلا: "كنت جالسا خلف المسرح، كل شيء كان يحدث خلف الكواليس بالنسبة لي، كان رجال الكاميرا يقفون هناك، وكنت أعرف أين يقف الجميع، وقال بعضهم أن هناك خطأ ما".

ولفت منظم الحفل إلى أن الطاقم الموسيقي كان يرتدي سماعات الرأس، وهذا ساعدهم كثيرا على الهروب، حيث وجهننا الأمر والتعليمات بترك المعدات ومغادرة قاعة الحفلات الموسيقية، وآخر من غادر القاعة مصورتان كانتا في الطبقة العليا".

هذا واعترف 4 إرهابيين السبت بتنفيذهم هجوم كروكوس الإرهابي بضاحية موسكو يوم الجمعة الماضي بأنه تم تجنيدهم من قبل جهات خارجية لتنفيذ الجريمة. بعد أن أكدت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.

كما أعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم كروكوس الإرهابي إلى 140 شخصا، فيما أشارت لجنة التحقيق الروسية إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 133 شخصا.