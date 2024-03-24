اليوم السابع
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الأحد، 24 مارس 2024 09:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقاتلة روسية تعترض قاذفتين أمريكيتين فوق بحر بارنتس

الأحد، 24 مارس 2024 09:03 م
مقاتلة روسية تعترض قاذفتين أمريكيتين فوق بحر بارنتس مقاتلة روسية
أ ش أ

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أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الأحد/ بأن مقاتلة روسية من طراز ميج 31 اعترضت اثنين من القاذفات الاستراتيجية الأمريكية تقترب من حدود الدولة الروسية فوق بحر بارنتس.


ونقلت وكالة تاس الروسية عن الوزارة قولها "رصدت قدرات مراقبة المجال الجوي الروسي هدفا جويا فوق بحر بارنتس يقترب من حدود الدولة للاتحاد الروسي بالقطب الشمالي، وتم إرسال طائرة مقاتلة من طراز ميج 31 من قوات الإنذار للرد السريع للدفاع الجوي لتحديد الهدف الجوي ومنعه من انتهاك حدود الدولة الروسية".


وأضافت أن "طاقم المقاتلة حدد الأهداف الجوية على أنها قاذفتان استراتيجيتان من طراز B-1B تابعتان للقوات الجوية الأمريكية، وعندما اقتربت المقاتلة الروسية منها، عادت القاذفات الأمريكية من حدود الدولة الروسية"، مشيرة إلى أن الطائرات الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها الجوية، مما حال دون انتهاك حدود الدولة الروسية.







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