مطار العريش بسيناء يستقبل 705 طائرات نقلت مساعدات ووفودا لغزة منذ أكتوبر الماضى

العريش ـ محمد حسين

استقبل مطار العريش بشمال سيناء، منذ بداية العدوان الأخير على غزة أكتوبر الماضى وحتى اليوم 705 طائرات نقلت مساعدات منوعة ووفود رسمية وأطقم أطباء ومستشفيات ميدانية وسيارات إسعاف لصالح غزة.

وأفاد بيان رصد حركة استقبال طائرات المساعدات بمطار العريش، أنه بلغ عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضى حتى اليوم 705 طائرة بينها 570 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و 135 طائرة نقلت وفود رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا على مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصرى للجانب الفلسطيني.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين.