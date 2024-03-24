اليوم السابع
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مصلحة الجوازات تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية فى شهر رمضان

الأحد، 24 مارس 2024 02:05 م
مصلحة الجوازات تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية فى شهر رمضان جواز سفر - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية برئاسة اللواء محمود قمرة مساعد وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.


وأكدت الداخلية مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.







الجوازات

الاداره العامة للجوازات

وزير الداخلية

اخبار الحوادث




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